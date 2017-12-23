«كلاسيكو الأرض» بموعد مختلف بين الريال والبرسا

تترقب أنظار عشاق الكرة في جميع أنحاء العالم، في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت بتوقيت ليبيا، استاد «سانتياغو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مدريد.

يأتي هذا من أجل متابعة مباراة المتعة والإثارة المرتقبة بين قطبي الكرة ريال مدريد وبرشلونة، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

الموعد يعد غير معتاد على مثل هذه النوعية من المواجهات بين القطبين الكبيرين، ويدخل الفريقان المباراة بظروف مختلفة، حيث لا بديل أمام حامل اللقب، الذي يخوض المواجهة على أرضه وبين جماهيره عن الفوز.

الفوز يضمن تقليل فارق النقاط مع المتصدر برشلونة، حيث يتخلف الريال عنه بفارق 11 نقطة، مع تبقي مباراة للريال أمام ليغانيس مؤجلة من الجولة الماضية بسبب انشغال بطل إسبانيا بالمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تُوِّج بلقبها على حساب جريميو البرازيلي.

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