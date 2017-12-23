عاصفة توقع 74 قتيلاً وعشرات المفقودين في الفليبين

تسببت العاصفة الاستوائية «تمبين» في مقتل 74 على الأقل وعشرات المفقودين، وفق حصيلة جديدة أصدرتها السلطات اليوم السبت.

وذكرت الشرطة أن العاصفة «تمبين» ضربت الجمعة جنوب الفليبين ولا سيما جزيرة مينداناو، وتسببت بفيضانات وانزلاقات في التربة اجتاحت إحدى القرى، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وتشهد الفليبين كل سنة حوالي عشرين عاصفة وإعصارًٍا، لكن مينداناو، الجزيرة الجنوبية الكبرى البالغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، غالبًا ما تبقى بمنأى عنها.

وواصلت العاصفة الاستوائية «تمبين» طريقها غربًا فعبرت فوق بحر سولو ترافقها رياح بلغت سرعتها 95 كلم في الساعة. وتتوقع الأرصاد الجوية الفليبينية أن تضرب العاصفة عصر اليوم السبت الطرف الغربي لجزيرة بالاوان.

وحلت العاصفة بعد أقل من أسبوع على عاصفة «كاي تاك» الاستوائية التي اجتاحت وسط الفليبين موقعة 54 قتيلاً و24 مفقودًا.

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