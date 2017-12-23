بلدية سرت تبحث سير العمل بصندوق الزكاة

خاص/ المتوسط:

التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع وفد من اللجنة المكلفة بزيارة مكتب صندوق الزكاة سرت متمثلة في السيد زكريا النفاثي، المدير التنفيذي لصندوق الزكاة الليبي، والوفد المرافق له، لبحث سير العمل بصندوق الزكاة سرت.

وأوضح مسؤول الاعلام بالمجلس البلدي سرت محمد الاميل، في تصريحات لصحيفة المتوسط، الاجتماع تم خلاله مناقشة سير عمل صندوق الزكاة سرت والمشاكل التي يواجهها، وكيفية دعم الصندوق، كما تم التطرق إلى مكتب الأوقاف سرت والمشاكل التي تواجه سير العمل بالمكتب، حيث أكد المعداني على أهمية دور مكتب الأوقاف ودعمه.

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