حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم السبت 23 ديسمبر 2017

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت الارصاد الجوية الليبية في تقرير صادر عنها حول احوال الطقس في ليبيا اليوم أن الجبهة الهوائية الباردة للمنخفض الجوي لاتزال تؤثر بأمطار هذه الليلة و اليوم السبت وتكون متفرقة على المنطقة الغربية وبينما تكون جيدة على المنطقة الشرقية مع إستمرار الإنخفاض في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا.

واضاف التقرير تعبر جبهة باردة وتقلبات مناطق شمال شرق ليبيا ، حيث تتكاثف السحب الليلة على ساحل اجدابيا بنغازي والجبل الاخضر وتشمل اليوم ساحل درنة وطبرق.

وتكون الرياح نشطة شمالية غربية مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية وتشكل الضباب.

بينما تكون كمية الامطار المنتظرة تكون خفيفة الى متوسطة مابين 1-10 ملم ، بينما تكون جيدة الى غزيرة بساحل بنغازي ومدن الجبل الاخضر، قد تصل 40 ملم.

واضاف التقرير أن الطقس سيستقر ليلة اليوم السبت وصباح غدا الاحد مع تنقل المنخفض شرقاً.

بينما يكون الطقس في المناطق الغربية فيستمر تشكل السحب المنخفضة يصحبها امطار متفرقة على ساحل سرت والساحل الغربي خصوصا من طرابلس الى مصراتة ، وتكون خفيفة الى متوسطة 1-10 ملم, ويتوقع ان تكون جيدة بمدن الجبل الغربي تصل 15-25 ملم. وبداية من ظهيرة اليوم تبدأ السحب بالتلاشي مع استقرار تدريجي للطقس.

بينما يميل الطقس للاستقرار خلال الاسبوع الحالي و الايام القادمة بمعظم انحاء ليبيا مع سيطرة مرتفع جوي على المنطقة.

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