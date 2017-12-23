اختتام مؤتمر «ليبيا جيوتك 3» الدولي للتقنيات

اختتمت أعمال المؤتمر الدولي للتقنيات الجيومكانية «ليبيا جيوتك 3»، تحت شعار «التنمية المستدامة تحديات وحلول»، في طرابلس، 21 ديسمبر.

ونظمت الحدث، الذي انطلق في 19 ديسمبر، الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عدة محاور حول تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية، ونوقشت عشرات الأوراق العلمية على مدى ثلاثة أيام، استعرض خلالها آخر التطورات في مجال الجيومكانية، وتبادل الخبرات، وكيفية الاستفادة من البيانات والمعلومات الجغرافية في مختلف المجالات وتحقيق التنمية المستدامة باستخدام التقنيات الجيومكانية، وتحقيق التكامل بين المؤسسات بالتقنيات الجيومكانية.

وشاركت الهيئة العامة للثقافة ممثلة بقسم الحاسب الآلي ولجنة نظم المعلومات الجغرافية في فعاليات المؤتمر، للاطلاع على آخر التقنيات المستخدمة في هذا المجال، على اعتبار أن الهيئة ماضية قدمًا في التطوير التقني، متمثلة في إنشاء منظومة نظم معلومات جغرافية خاصة بالهيئة، وكذلك فرصة للتواصل مع أصحاب الخبرات المحلية والدولية، والاطلاع على أخر الإنتاج العلمي في هذا المجال، وفق صفحة الهيئة على «فيسبوك».

وشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والأساتذة والباحيون والمهتمين بنظم المعلومات الجغرافية، من الهيئات والجامعات ومراكز البحوث وجمعيات ومنظمات علمية دولية.

ونظم على هامش المؤتمر معرض تضمن عرض التقنيات العلمية الحديثة والأجهزة المتطورة المرتبطة بالمجال، شاركت فيه عدد من الشركات المتخصصة بأنظمة المعلومات الجغرافية و تقنيات المعلومات الجيومكانية.

اختتام مؤتمر «ليبيا جيوتك 3»، طرابلس، 21 ديسمبر (فيسبوك)

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