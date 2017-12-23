العثور على مقبرة جماعية جديدة بسرت

أعلنت قوات “البنيان المرصوص” التابعة للمجلس الرئاسي، العثور على مقبرة جماعية بمدينة سرت.

وكشف مصدر تابعة لقوة الحماية بمدينة سرت، أن المقبرة التي عثر عليها في الحي رقم (1) بمدينة سرت، تضم 20 جثة مجهولة الهوية، يرحج أن تعود لعناصر ومقاتلي تنظسم داعش الإرهابي، الذي دارت آخر الاشتباكات معه في هذه المناطق من المدينة العام الماضي.

يشار إلى أن مدينة سرت شهدت حرب شرسة، بمشاركة دولية مباشرة من سلاح الجو الأمريكي، ضد تنظيم داعش الإرهابي، دمرت فيها عدة أحياء من المدينة بشكل شبه كامل، ولاتزال آثار الدمار، تخفي تحت أنقاضها جثث مجهولة، و متفجرات وألغام، ومخلفات حرب.

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