موسكو تأكد استعدادها للمساهمة في تعزيز العملية السياسية في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس الجمعة أن موسكو مستعدة للمساهمة في تعزيز العملية السياسية في ليبيا من خلال إجراء اتصالات مع مختلف ممثلي القوى السياسية الليبية.

وجددت الخارجية الروسية عقب اجتماع نائب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا مخائيل بوغدانوف، مع وزير خارجية الحكومة المؤقتة محمد الدائري، جددت تأكيد موقفها بشأن دعم حوار واسع بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، واستعدادها للمساهمة في تعزيز العملية السياسية عبر الاتصالات مع ممثلي مختلف القوى السياسية الليبية.

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