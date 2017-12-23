ليبيا تشارك في القمة المغاربية الثانية للقادة الشباب

المتوسط:

يشارك وفد من الشباب الليبي، في أعمال القمة المغاربية الثانية للقادة الشباب تحت شعار “الشباب المغاربي .. قوة لإفريقيا”، والتي انطلقت بمدينة العيون المغربية، وسط حضور وفود شبابية من ليبيا والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، فيما كانت فلسطين ضيف الشرف في القمة لهذا العام.

ومن المقرر أن تتواصل القمة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وتعد حدثا يتمتع برعاية رسمية من حكومات الدول المغاربية الخمس التي تسعى لطرح قضايا الإقليم ومشاكله، والأزمات التي تواجه الشباب المغاربي في سبيل التعاون لعلاجها وابتكار أساليب جديدة لتحقيق ذلك، إلى جانب وضع خطط تنموية وبناء جسور عمل مشترك لتمتين الوحدة بين الشباب المغاربي وخدمة القضايا المشتركة على الصعيدين الوطني والقومي.

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