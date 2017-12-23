ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #درنة “إحميده تربح” مع آمر مجموعة عمليات عمر ال…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #درنة “إحميده تربح” مع آمر مجموعة عمليات عمر المختار العميد “كمال الجبالي” للتنسيق بشأن أخذ الإذن بدخول السيولة النقدية للمصارف التجارية في المدينة وفق المخصصات المالية المعتمدة من قبل مصرف #ليبيا المركزي #البيضاء يوم الثلاثاء المقبل. وأشاد “تربح” بدور “الجبالي” الذي كان دائم الحرص على تقديم الخدمة الإنسانية.
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