ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #درنة “إحميده تربح” مع آمر مجموعة عمليات عمر ال…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #درنة “إحميده تربح” مع آمر مجموعة عمليات عمر المختار العميد “كمال الجبالي” للتنسيق بشأن أخذ الإذن بدخول السيولة النقدية للمصارف التجارية في المدينة وفق المخصصات المالية المعتمدة من قبل مصرف #ليبيا المركزي #البيضاء يوم الثلاثاء المقبل. وأشاد “تربح” بدور “الجبالي” الذي كان دائم الحرص على تقديم الخدمة الإنسانية.