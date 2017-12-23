ألفانو يزور طرابلس في زيارة قصيرة

يصل وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، العاصمة طرابلس، اليوم في زيارة عمل لبحث آخر المستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وينتظر أن يلتقي ألفانو خلال زيارته اتي لن تتجاوز ساعات، المسؤولين الليبيين في مدينة طرابلس، لبحث ومناقشة عدد من الملفات من بينها تحريك العملية السياسية في ليبيا، وملف الهجرة غير الشرعية، والتنسيق بين الحكومة الإيطالية والمجلس الرئاسي.

وأوضح مصدر بوزارة خارجية حكومة الوفاق، بأن الوزير الإيطالي سيلتقي بنظيره “سيالة” ويعقد معه مؤتمرا صحافيا مشتركا في ختام الزيارة.

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