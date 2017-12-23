نازحو تاورغاء/المعاناة والفصول المتشابهة … بقلم / محمد الامين

قضية تاورغاء أو وصمة العار التي لن يمحوها الزمان من على جبين حكومات فبراير المتعاقبة.. لا معنى لتغاير الفصول أو تعاقُبها في حياة نازحي تاورغاء.. فمن قيظ الصيف إلى قرّ الشّتاء، ومع طول فصول المأساة، تشعر أن هنالك قرارا غير مكتوب بإبادة هؤلاء البشر أمام العالم.. وكأن هنالك إجماعٌ حول إبقائهم فيما هم فيه من ظروف أدنى من الإنسانية بمراحل.. لقد سبق أن أطلقنا صفارة إنذار، وتتالت صيحات الفزع من أكثر من طرف سياسي ومدني، لكن إرادة الشرّ أشدّ وصوت الباطل أعلى في بلدي..

اكتفى بعض أشباه المسئولين بأداء زيارات المجاملة، وربّما التقطوا الصّور ووزّعوا الوعود وبعض “المكرُمات”، لغرض الزخم والصيت.. بينما أصدر آخرون قرارات لا معنى لها ولا مغزى تتعلق بصيانة المخيمات والأكواخ وعلب القصدير عسى أن تنتهي قبل شتاء العام القادم!! ربّما لمزيد ملء جيوب السماسرة واللصوص بالمال السحت!! وإلا فما معنى أن تقرر حكومات فبراير إصلاح وترقيع أكواخ مؤقتة متداعية للسقوط أصلا تقع في منخفضات و”مناقع” معرضة للغرق منذ بداية فصل الأمطار؟؟!!

المعاناة التاورغية في مخيمات طرابلس وبنغازي وغيرهما لم تبدأ هذا العام أو في الصائفة الماضية.. فهذه المأساة ستطوي عامها السابع بعد شهر أو يزيد.. وما تزال الوحوش الآدمية تتفنّن في تعذيب النازحين، وفي التنكيل المعنوي بهم، والاسترزاق من مأساتهم من خلال فرض الشروط التعجيرية والابتزاز وفنون العرقلة المبتكرة..

مع كل فصل، ومع كل شتاء، وصيف، وفيضان، وموجة حرّـ ترتفع أيادي الأطفال والرّضّع والمسنّين والعجزة إلى السماء متضرعة بالدعاء على جلاّديهم ومعذّبيهم ومشرّديهم، وإن الله لَــمُنصفَهُم لا محالة.. لكن أين الراعي؟ أين المسئول المتدثّر بالملبس المحتمي بالمسكن؟ أين هو من الغارقة بيوتهم والمُبتلّة ملابسهم وسط المستنقعات ومياه السيول، حيث لا دفء ولا كهرباء ولا كساء؟

إزاء هذا الوضع الشاذ، لا يسعني إلا أن أدعُو الليبيين إلى إيواء إخوانهم، واستقبالهم وتقاسم الدثار والكساء والرغيف معهم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.. وإلى أن يقرر المولى رفع الغمّة، فعند الله تختصم الخصوم.. ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم …..والله المستعان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا