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«المجلس الرئاسي» يعلن الأحد عطلة رسمية

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نص القرار. (الصفحة الرئيسية للمكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي)

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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