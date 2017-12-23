الثلاثاء المقبل.. انطلاق جائزة صوت الخير لعام 2017 بجامعة طرابلس

المتوسط:

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، بمقر كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس، حلقة نقاش حول (التوعية بمخاطر العنف وخطاب الكراهية عبر الإذاعات المسموعة)، والتي تنظمها المنظمة الليبية لمناهضة العنف وخطاب الكراهية.

ويشارك في حلقة النقاس متحدثين رئيسين بورقة عمل، وهم (الكاتب الصحفي د. عبدالحفيظ بلال/أستاذ الإعلام بجامعة صبراتة، والإذاعية القديرة أ. فريدة طريبشان/ مدير إذاعة طرابلس المحلية، والكاتب والحقوقي أ. مفتاح قناو، و الإعلامي أ. عبد الله الوافي/أستاذ الإعلام بجامعة الزاوية)، وحلقة النقاش تقام بالتعاون بين المنظمة الليبية لمناهضة العنف وخطاب الكراهية، وسيتم في ختام حلقة النقاش، الإعلان عن إطلاق جائزة صوت الخير، وسيتم كذلك الإعلان عن أسماء الشخصيات الليبية التي ستمنح هذه الجائزة لعام 2017.

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