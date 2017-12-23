الأرصاد: أمطار غزيرة وسحب رعدية على مناطق شمال غرب ليبيا

المتوسط:

أكد خبراء الأرصاد الجوية، تواصل التقلبات الجوية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية ورياح نشطة الى قوية أحيانا على مناطق شمال غرب ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

سقوط امطار متفرقة وتكون جيدة الى غزيرة أحيانا على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد ومن المتوقع تكون الضباب على بعض المرتفعات الجبلية أحيانا والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا حيث تتراوح ســـرعتها مــا بين (60-80)كم/ساعة وجريان بعض الاودية المحلية وتجمع المياه في الاماكن المنخفضة ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح ما بين (12-17) درجة مئوية ولا تتجاوز (09) درجات مئوية على المرتفعات الجبلية ونتوقع بداية من مساء يوم الغد ان تقل غزارة سقوط الامطار على اغلب المناطق.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من أحيانا على أغلب المناطق مع فرصة سقوط امطار متفرقة يوم الغد على الخليج والجبل الاخضر وتشمل يوم السبت باقي المناطق والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14-19) درجة مئوية .

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة على غدامس- الحمادة وبعض مناطق الجفرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على غدامس ومن المتوقع جريان بعض الاودية المحلية والريــــــــاح شماليــــة غربيــــة معتدلــــة السرعـــــة ودرجـــــــات الحـــــــرارة القصــــوى تتــــراوح مــــا بين (13 -17) درجة مئوية ولا تتجاوز ( 10 ) درجة مئوية على غدامس.

الكفرة – تازربو – السرير

السمـاء قليلة السحب والريـاح جنوبية شرقية الى متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تكون يوم الغد شمالية غربية على أغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح ما بين (27-29) درجة مئوية وتسجل انخفاض يوم الغد.

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