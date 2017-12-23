مصر تتسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يونيو أو يوليو المقبل

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية، أحمد كوجك، اليوم السبت إن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها مليارا دولار في يونيو أو يوليو المقبلين.

وأضاف كوجك في تصريحات إلى وكالة «رويترز» أن وفدًا من صندوق النقد سيزور مصر في مايو المقبل، لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبهذا سيصل المبلغ الإجمالي الذي ستكون مصر قد حصلت عليه من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.

وكان الصندوق وافق على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار أيضًا الأسبوع الماضي.

وكان قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد، ديفيد ليبتون، في تصريحات سابقة إن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يحقق نتائج مشجعة، مضيفًا أن الاقتصاد المصري يظهر حاليًا مؤشرات إيجابية تدل على استقراره.

وأضاف أن القطاع المصرفي في مصر واصل أيضًا أداءه الجيد، لافتًا إلى أن مواصلة خفض التضخم يمكن أن يفتح الباب أمام خفض تدريجي في أسعار الفائدة.

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