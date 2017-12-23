الدايري: أطراف سياسية مدفوعة من دول إقليمية ودولية تسعى إلى إطالة أمد الأزمة الليبية

قال وزير خارجية الحكومة المؤقتة محمد الدايري إنه نقل إلى نائب وزير الخارجية الروسية مخائيل بوغدانوف، امتعاض قطاعات عريضة من الشعب الليبي من بطء المسار السياسي، وعدم التوصل إلي حل سياسي يوحد البلاد بحسب قوله.

وأضاف الدايري في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن لقاءه مع المسؤول الروسي تطرق للعراقيل التي توضع حتى الآن من بعض الأطراف السياسية الليبية المدفوعة من دول إقليمية ودولية، والتي تسعى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، في وقت تتأزم فيه الأوضاع المعيشية لليبيين، ويظل خطر الارهاب يهدد الأمن القومي الليبي وأمن دول الجوار.

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