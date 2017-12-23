#ليبيا_الآن | بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات في الحكومة المؤقتة مع مدير الإدارة العامة للمنافذ العقيد “صلاح الخفيفي” أوضاع البنية التحتية للإتصالات في المنافذ، والبرامج العملية والإمكانيات المتاحة لسرعة البدء في تنفيذ ما يتعلق بتزويد المنافذ باحتياجاتها من منظومات وأجهزة إتصالات المنافذ.





