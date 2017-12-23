تعرفي على أهمية تناول طفلك الأسماك

أظهرت أحدث الأبحاث الطبية، التي أجريت في كلية الطب جامعة "نيويورك"، أن الأطفال الذين يتناولون الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ينامون بشكل أفضل، ويكون معدل الذكاء بينهم أعلى بمعدل أربع مرات في المتوسط، مقارنة بالأطفال الذين يستهلكون أسماكا بمعدلات أقل أو ممن لا يتناولونها على الإطلاق.

وتشير البيانات إلى أن الأطفال، الذين تتضمن وجباتهم الغذائية الأسماك، ارتفع معدل الذكاء بينهم بمعدل 3.3 نقطة.. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ تراجع اضطرابات النوم بينهم، وتحسنت أنماط نومهم بشكل ملحوظ.

كما أظهرت الدراسة وجود علاقة بين استهلاك (أوميجا– 3)، والأحماض الدهنية الموجودة في أنواع كثيرة من الأسماك وبين تحسين مستويات الذكاء بين الأطفال، فضلا عن تحسين أنماط النوم ونوعيته.

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