اغلاق عدد من المحلات التجارية في سرت.. والسبب

خاص/ المتوسط:

انطلقت ببلدية سرت، حملة تفتيشية قام بها افراد جهاز الحرس البلدي سرت، والمفتشين الصحيين، بإشراف مراقبة الاقتصاد، واستهدفت عدد من المحال التجارية، ومحلات بيع اللحوم والمقاهي بسرت.

وأوضح الناطق الإعلامي بالمجلس البلدي سرت محمد الاميل، في تصريحات لصحيفة المتوسط، أن خلال الحملة تم اقفال عدد اثنين من المطاعم، وعدد ثلاثة محلات بيع اللحوم لعدم تطابقها للمواصفات والشروط الصحية، لافتا إلى أن المطاعم التي تم تشميعها بالشمع الاحمر، كانت بوسط المدينة، اما محلات بيع اللحوم والدواجن كانت بطريق السواوة بسرت.

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