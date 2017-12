218TV | مراسلون

قامت عناصر فرقة الصيانة في مكتب الشركة العامة للكهرباء في منطقة الغريفة التابعة لدائرة توزيع منطقة أوباري بإصلاح العطل المُفاجئ الذي طال الخط الرئيسي المسؤول عن تغذية الشبكة العامة، بعد تعرضه لعمليات التخريب بهدف السرقة، من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وأدى الهجوم التخريبي الذي ألحق أضرارًا بليغة بالأسلاك التي تربط الخط الرئيسي بالبرج، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل الشبكة المُغذية لمنطقتي القعيرات والغريفة إضافة إلى بعض الأحياء الواقعة في القرب منها.

وسارعت عناصر الصيانة في مكتب الشركة العامة للكهرباء إلى استبدال الخط الرئيسي المُتضرر، وإعادة الكهرباء إلى المناطق المسؤول عن تغذيتها.

ومن جانبه، قال رئيس قسم الصيانة في مكتب كهرباء الغريفة، حمد الخير، لقناة 218 نيوز أن استبدال الخطوط النحاسية المركبة بمعظم الأبراج بأخرى مصنوعة من الألمونيوم تحسبًا لأي محاولة سرقة خاصةً في ظل ضعف الأجهزة الأمنية لحماية خطوط نقل الطاقة سيُقلل من حوادث التخريب التي تحدث بهدف سرقة الأسلاك النحاسية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post “أزمة الكهرباء”.. تأرجُح بين أيدي العابثين وسواعد المُصلحين appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية