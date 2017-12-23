الحلبوص: تسليم سبعين شقة لسبعين عائلة نازحة متضررة

قال آمر الكتيبة ثلاثمئة وواحد الحلبوص عبدالسلام الزوبي إن كتيبته تسعى إلى تسليم شقق سكنية لسبعين عائلة من نازحي مخيمات تاورغاء في طرابلس.

وأوضح الزوبي بحسب تصريحات لصحيفة المرصد أن الشقق التي سيتم تسليمها تقع في مقر جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، وهي لا تكفي لكل النازحين، إلا أنها ستغطي العائلات الأكثر تضررا، خاصة بعد تقلبات الطقس والفيضانات التي غمرت مخيمات تاورغاء.

وأضاف الزوبي أن هناك تنسيقا مع إدارة جمعية الدعوة الإسلامية المالكة للعمارات، مؤكدا أن هذا العمل ليس له علاقة بأي جهة حكومية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا