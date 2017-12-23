باحث ليبي: (اتفاق الصخيرات) كان مشروعاً قطرياً

المتوسط:

كشف الكاتب والباحث الليبي د. جبريل العبيدي عن أن اتفاق الصخيرات كان مشروعاً لتوطين جماعات الإسلام السياسي وإشراكهم في السلطة التي خسروها في الانتخابات الشعبية.

وأكدّ العبيدي في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت أن الصخيرات، كان مشروع هيلاري كلينتون، وعرّاب الإسلام السياسي في الشرق الأوسط قطر،مشيراً إلى أن الاتفاق ظل إطاراً غير ناضج لجمع أطراف الصراع، إذ اقتصر على بعضها وليس جميعها، بل تجاهل قوى أخرى مؤثرة على الأرض، مما جعله هشاً غير قابل للحياة رغم ضخ كميات هائلة من أكسجين الإنعاش له عبر سيل من الاعترافات الدولية لدرجة الزكام، بحسب تعبيره.

وبيّن الكاتب أن مشروع الصخيرات كان مجرد اتفاق جمع الأطراف الخارجية المتصارعة على ليبيا للمحاصصة بينهم، وتجاهل جذور الأزمة الليبية التي عانت من التدخل الأجنبي، لافتاً إلى أن المشروع كان معول هدم وإذكاء للنعرات واصطفاف مصالح، وكانت تحكمه النزعة البراغماتية الميكيافيلية في التعامل والتعاطي مع أطراف الصراع.

ونبّه العبيدي إلى أن هناك أطراف دولية كانت تسعى لإعادة تدوير جماعات الإسلام السياسي وتوطين وشرعنة الميليشيات، بل وحتى تمكينها من حماية الحكومة الهشة المقترحة، بدلاً من إقرار بنود اتفاق الصخيرات بإعادة انتشار الميليشيات خارج المدن، ثم حلها كما نص الاتفاق.

ورأى أن الاتفاق تعرض لخروق كثيرة ومتنوعة ومنها تشكيل مجلس الدولة من الأعضاء المستبدلين لا المنتخبين الأصليين في مخالفة صريحة لنصه، وممارسة حكومة السراج سلطاتها حتى قبل منح الثقة لها.

واعتبر الكاتب اتفاق الصخيرات المنقوص أشبه بمشروع سياسي تآمري أكثر من كونه اتفاقاً سياسياً يحمل درجة من الاتفاق بين أطراف سياسية ليبية المنشأ والانتماء لجغرافيا ليبيا الوطن، لهذا كان موعد انتهاء الاتفاق بنص الاتفاق نفسه، بمثابة إجماع شعبي للتخلص من قيود وسلاسل دولية كبلت البلاد طوال عامين.

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