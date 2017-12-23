إنقاذ مهاجرين تونسيين في عرض المياه الإقليمية الليبية

تم العثور على مجموعة من الشباب التونسيين في عرض سواحل المياه الإقليمية الليبية بحسب ما أعلنه رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، اليوم السبت على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“.

وأوضح ذات المصدر أن الشباب المذكورين كانوا ينوون الهجرة خلسة إلى إيطاليا، مبينا أن المركب الذي كانوا على متنه انطلق من سواحل مدينة جربة، جنوب البلاد.

وأضاف عبد الكبير، أن البحث متواصل للبحث عن شابين آخرين، مع العمل على إعادة المركب إلى تونس.

يشار إلى أن ” بوابة إفريقيا الإخبارية ” اتصلت بعبد الكبير، إلا أنه لم يتسن لها الحصول علي مزيد من الإيضاحات حول الحادثة.

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