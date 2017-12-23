أعمال تنظيف لمسارات مجرى وادي المجينين بأبو سليم (صور)

انطلقت أمس أعمال تنظيف وفتح مسارات لمجرى وادي المجنين، الواقع مساره في نطاق بلدية أبوسليم.

وأعلن المجلس البلدي أبو سليم، الذي أشرف على عمليات التنظيف، أن هذا الإجراء يأتي خوفًا من ارتفاع منسوب المياه، بعدما تعرضت بعض مسارات الوادي (الكمرات) لانسداد جزئي بفعل المياه المحملة بالأوساخ والمخلفات.

وفيما أكد المجلس على أن الخطر زال وأن منسوب المياه بمجرى الوادي حاليًا لا يسبب أي خطر، أوضح أن الأمن المركزي بالبلدية شارك في عملية مراقبة مجرى الوادي منذ ليلة البارحة، كما تولى تأمين أعمال التنظيف.

أعمال فتح مسارات للوادي (المجلس البلدي أبو سليم)

أعمال فتح مسارات للوادي (المجلس البلدي أبو سليم)

أعمال فتح مسارات للوادي (المجلس البلدي أبو سليم)

أعمال فتح مسارات للوادي (المجلس البلدي أبو سليم)

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