بالصور: إصلاحات «الكهرباء» لا تعرف إجازة الطقس السيئ

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عن تسارع وتيرة العمل في مختلف دوائر التوزيع بجميع المناطق، مع تعرض الشبكة الكهربائية لأضرار مختلفة تسببت في انقطاع التيار بأنحاء متفرقة من البلاد.

ونشرت الشركة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا لأعمال إصلاح واعادة التيار الكهربائي في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، والزنتان.

ووجهت «العامة للكهرباء» تحية إلي فرقة الكوابل وإلي المهندسين والفنيين الذين أدوا واجبهم في ظل ظروف الطقس السيئ التي شهدتها البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ مع هطول أمطار غزيرة أغرقت منازل وشوارع، وتتوقع الأرصاد الجوية سيطرة مرتفع جوي الايام القادمة على معظم انحاء ليبيا.

مهندسون وفنيون خلال أعمال الإصلاح. (الصفحة الرسمية لشركة الكهرباء)

فنيون خلال أعمال التركيب والصيانة.(الصفحة الرسمية لشركة الكهرباء)

محول كهربائي بعد إصلاحه. (الصفحة الرسمية لشركة الكهرباء)

فني يؤدي واجبه بنشاط رغم الطقس السيئ. (الصفحة الرسمية لشركة الكهرباء)

من إصلاحات الأعطال في أحد محطات الكهرباء. (الصفحة الرسمية لشركة الكهرباء)

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