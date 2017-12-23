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الكشف عن عدد ساعات طرح الاحمال اليوم

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشفت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الاحمال المتوقع اليوم السبت يصل الى 7 ساعات، موضحة أن العجز المتوقع سيبلغ 1500 ميجاوات، ودعت الشركة المواطنين للارشاد في استهلاك الكهرباء.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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