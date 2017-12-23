الكشف عن عدد ساعات طرح الاحمال اليوم

كشفت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الاحمال المتوقع اليوم السبت يصل الى 7 ساعات، موضحة أن العجز المتوقع سيبلغ 1500 ميجاوات، ودعت الشركة المواطنين للارشاد في استهلاك الكهرباء.

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