فتح باب السباق على اللجنة الأولمبية الليبية

يترقب الوسط الرياضي، الخميس المقبل، موعد الترشح لمناصب عضوية الأولمبية الليبية من الخبراء والرياضيين الأولمبيين، التي ستُجرى بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس.

وسيكون التنافس علي 8 مقاعد في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبيه، وفي قائمة الخبراء، دفعت الاتحادات الرياضيه بـ18 خبيرًا، سيتم اختيار ثلاثة منهم، وهم: رئيس مجلس الإدارة الحالي دكتور جمال الزروق، ورئيس مجلس الإدارة السابق محمد العماري، ورئيس هيئة الرياضة بالحكومة المؤقتة طلال أبوخطوة، وسالم المرجيني، ومخلوف المبروك، وطارق المجبري، وعبدالسلام الورشفاني، وخالد المقصبي، ومحمد قريميده، وباكير فارس، ونورالدين الكريكشي، ونبيل دراويل، وعبدالناصر بن عثمان، وعلي أبوفراج، وفوزي البركي.

وستتنافس علي ثلاثة مقاعد في عمومية الأولمبي’ سبع خبيرات، وهن: دكتورة ليلي أسعد الفقيه حسن، ود / ليلي أبوشكيوه،سوسن حنيش، سهير زوكه، دكتور هاله الباروني، دكتور حدهم العابد، ونوال عبدو، واقتصرت المنافسة علي مقعدي الرياضيين الأولمبيين علي مترشحين اثنين فقط، هما: علي الزايدي وعلي الغراري.

والثمانية الذين سيتم انتخابهم سيكونون أعضاءً في عمومية اللجنة الأولمبية، ويحق لهم التقدم للترشح في انتخابات مجلس الإداراة التي ستجري في الحادي عشر من يناير المقبل، والتي ستكون علي مناصب رئيس مجلس الإدارة، والنائب الأول، والنائب الثاني، والأمين العام، وأمين الصندوق، و8 أعضاء يمثلون الاتحادات الأولمبية، وعضو اتحاد غير أولمبي، بالأضافة إلي خبير وخبيرة ورياضي أولمبي.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة للإشراف علي الانتخابات برئاسة المستشار عزالدين الغرابي وعضوية الهمالي فتحي وحسين أبوعرقوب ولجنة الطعون برئاسة دكتور محمد عبدالرحيم.

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