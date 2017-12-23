وزير الداخلية الإيطالي يستقبل أول دفعة لاجئين أفارقة بعد إجلائهم من ليبيا

ليبيا – إستقبل وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي و رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسيتي أمس الجمعة أول دفعة لاجئين أفارقة تم إجلائهم من ليبيا ممن يحق لهم الحصول على الحماية الدولية.

وتتكون المجموعة وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية من 160 شخص من النساء و الأطفال و المسنين كانوا في مراكز الإيواء في ليبيا التي حددتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ومن جانبه قال رئيس مجلس الاساقفة الايطاليين إنه نظراً للظروف المأساوية التي تواجه الآلاف من المهاجرين في مراكز الايواء بليبيا رأت الكنيسة الإيطالية اتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل دخولهم إلى إيطاليا و توفير المساعدة و الحماية لهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية