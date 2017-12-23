#ليبيا_الآن | زارت إدارة التنظيم في الهيئة العامة للإتصالات في الحكومة المؤقتة شركة كونكت للإتصالات للوقوف على سير العمل وتذليل الصعوبات التي تواجه الشركة، خاصة من ناحية الإجراءات الإدارية.







