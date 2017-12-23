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#ليبيا_الآن | زارت إدارة التنظيم في الهيئة العامة للإتصالات في الحكومة المؤقتة …

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زارت إدارة التنظيم في الهيئة العامة للإتصالات في الحكومة المؤقتة شركة كونكت للإتصالات للوقوف على سير العمل وتذليل الصعوبات التي تواجه الشركة، خاصة من ناحية الإجراءات الإدارية.




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قناة الان

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