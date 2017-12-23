انهيار جسر وادي الرقيم الرابط بين قصر خيار ومسلاتة

انهار جسر «وادي الرقيم» الذي يربط الطريق الواصل بين قرية قصر خيار وبلدة مسلاتة جراء السيول الجارفة، كما تسبَّـبت السيول الجارفة نتيجة غزارة الامطار في انهيار جزئي بالطريق الفرعي بمنطقة الجحاوات، ما أدى إلى إغلاق الطريق الرابط بين مدينتي زليتن والخمس.

من جانبهم أعلن عددٌ من المجالس البلدية في صبراتة والخمس وزليتن وسوق الجمعة، وعددٌ من البلديات في المنطقة الغربية حالة الطوارئ وتعطيل الدراسة؛ مراعاة لمصلحة الطلاب في ظلِّ الظروف الصعبة جراء سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى عرقلة حركة السير والتنقل، فضلاً عن الانقطاع المتكرر للكهرباء.

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