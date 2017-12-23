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روما تستقبل أول رحلة لنقل المهاجرين من ليبيا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصلت العاصمة الإيطالية روما، أمس الجمعة أول دفعة من المهاجرين واللاجئين، الذين كانوا عالقين في ليبيا.

أكدت السلطات الإيطالية، أن 162 لاجئا وصلوا على متن طائرة عسكرية إيطالية، أمس الجمعة، إلى روما، قادمين من ليبيا.

ونقلت وسائل إعلامية عن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، قوله “إنه يوم تاريخي، إنها المرة الأولى التي يفتح فيها ممر إنساني من ليبيا إلى أوروبا”، وأضاف “إنه يوم تاريخي، إنها المرة الأولى التي يفتح فيها ممر إنساني من ليبيا إلى أوروبا”.

وأضاف مينيتي، أن رحلات نقل المهاجرين من ليبيا ستتواصل بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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