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انقطاع الاتصالات الدولية طرابلس امساعد

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

انقطعت الاتصالات الدولية في المنطقة الممتدة من طرابلس الى امساعد بسبب انقطاع كابل الألياف البصرية بين امساعد والسلوم، وأوضحت شركة هاتف ليبيا أن العمل جارى من قبل الجانب المصري لرجوع حركة الاتصالات.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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