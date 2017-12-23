انقطاع الاتصالات الدولية طرابلس امساعد

انقطعت الاتصالات الدولية في المنطقة الممتدة من طرابلس الى امساعد بسبب انقطاع كابل الألياف البصرية بين امساعد والسلوم، وأوضحت شركة هاتف ليبيا أن العمل جارى من قبل الجانب المصري لرجوع حركة الاتصالات.

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