“أجواء مُشجّعة” لعملية التسجيل في “مفوضية الانتخابات”

تتواصل في مدن ليبية عدة أعمال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال المراكز الانتخابية لتسجيل الناخبين الجدد واعتماد التسجيل الالكتروني للمساعدة في تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين الليبين الذين يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة.

وتبدو أرقام المسجلين للانتخابات الليبية المرتقبة مشجعة جداً للانتقال بالوطن إلى مرحلة الاستقرار والمؤسسات الدائمة التي تبني البلد وتحقق الاستقرار على جميع الأصعدة، علما أن آخر تسجيل ليوم واحد بلغ معه عدد الناخبين إلى رقم الثمانية آلاف مُسجّل، والتزايد ملحوظ حيث وصل إجمالي المسجلين الجدد إلى أكثر من ثمانية وخمسين ألفاً

وطبقا لتقرير نشرته قناة (218) فإن ثلاثة مليون ونصف يحق لهم قانونياً الاقتراع بتجاوزهم لسن الـ18 وتطمح المفوضية إلى تسجيل أكبر عدد منهم لتكون النسبة فعالة وتكون النتائج مقبولة أكثر، علما أن السجل المدني هو شريك أساسي كما يراه نشطاء المفوضية من ناحية بناء منظومة البيانات وإزالة الأشخاص المتوفين وإدخال الأعمار الجديدة التي وصلت لسن الــ 18 سنة وهي من أهم مهام السجل المدني.

