نازحو تاورغاء بطرابلس يقتحمون مقر المجلس الرئاسي

أكدت مصادر مطلعة، أن عدد من نازحي تاورغاء بمخيمات مدينة طرابلس، قاموا صباح اليوم السبت باقتحام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.

وكان مهجرو ونازحو مدينة تاورغاء، المقيمين بمخيمات النزوح في مدينة طرابلس، نظموا وقفات احجاجية لمطالبة السلطات المسؤولة في طرابلس، بالعمل على حل المشاكل التي يعانون منها، والتي تفاقمت بسبب سوء الأحوال الجوية، وموجة البرد والمطر التي تمر بها ليبيا هذه الأيام، والتي أدت إلى غرق العديد من الأكواح والخيام التي كانوا يتخذون منها مساكن في المخيمات.

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