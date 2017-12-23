عقيل يؤيد نقل مفوضية الانتخابات إلى مكان آمن

المتوسط:

أكد الكاتب والباحث السياسي عز الدين عقيل، أن وضع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، شرط نقل المفوضية العليا للانتخابات إلى مكان آمن وبعيد عن “مخالب” و”انياب المليشيات”، يعد شرطا جوهريا لإنجاز الانتخابات.

وقال عقيل في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حملت عنوان “خطوة … صح !!؟”، ” إنه قبل بضعة أيام، ركزت و شددت بأكثر من قناة، على استحالة قدرة المفوضية العليا للانتخابات، على كشف الخروقات بالدوائر الانتخابية، وانتهاك سرية صناديق الاقتراع، بحال اجراء انتخابات، وذلك بسبب ما يمكن أن يتعرض له رجال المفوضية، وسط سيادة قانون الغاب ويسر الإفلات من العقاب، من اعتداءات خطيره، من مليشيات العصابات التي تحكم العاصمة، وما تعج به من خلايا نائمة”.

وأضاف عقيل “بالأمس جعل المشير بلقائه مع وزير الخارجية الفرنسي، نقل المفوضية إلى مكان آمن وبعيد عن مخالب وانياب المليشيات، شرطا جوهريا لإنجاز الانتخابات، وخطوة من خطوات تهيئة الأجواء، لمنع سقوطها بموجه واسعة وعاتيه من رفض نتائجها”.

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