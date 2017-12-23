لهذا السبب.. يفرض لأول مرة الموعد الجديد بين الريال والبارسا

يدخل قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت بتوقيت ليبيا مواجهة جديدة على استاد «سانتياغو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

يحتل الريال المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة برصيد ٣١ نقطة مقابل ٤٢ لبرشلونة، الذي لو نجح في حصد النقاط الثلاث، فسيكون قد قطع شوطًا كبيرًا جدًا نحو استعادة لقب الدوري هذا الموسم، بعدما فقده الموسم الماضي لمصلحة ريال مدريد.

وتُقام المباراة لأول مرة في التاريخ هذا الموسم في هذا التوقيت «عصرًا» من أجل الجماهير في شرق آسيا، حيث تسعى رابطة الدوري الإسباني لكسب قاعدة جماهيرية كبيرة في هذه المنطقة، ولذا اختارت هذا التوقيت المناسب لهم حيث سيكون التوقيت لديهم ليلاً.

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