ألفانو يلحق ب لودريان في “موسم حج سياسي” إلى ليبيا

يجري وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو الفانو مباحثات ولقاءات سياسية اليوم السبت في العاصمة طرابلس، إذ سيبدأ بلقاء وزير الخارجية المفوض محمد طاهر سيالة، على أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في وقت لاحق، فيما لا تزال إمكانية توجهه إلى مدينة بنغازي للقاء القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر غير معروفة حتى الآن، رغم أن معلومات مُتداولة تشير إلى أن لقاء حفتر ضمن أجندة ألفانو في ليبيا.

وبدا لافتًا، وللمرة الثانية في غضون أشهر قليلة أن إيطاليا تحاول “اقتفاء أثر” الحركة الفرنسية فوق “رمال الأزمة الليبية”، فما إن غادر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأراضي الليبية حتى عُلِم أن الوزير الإيطالي ألفانو قرر زيارة ليبيا لإجراء مباحثات سياسية لا يُعْرف مضمونها حتى الآن، وسط معلومات لا يمكن القطع بصحتها أن باريس تُحاول أن توجِد “أرضية صلبة” لها في أفريقيا بعيدا عن “نفوذها التقليدي” في “القارة السمراء”، فيما ستعى روما ل”قطع الطريق” تثبيتا ل”النفوذ القديم” في ليبيا.

موسم الحج الأوروبي إلى ليبيا بدا هذه المرة مُحاكِيا ل”العناد الأممي” بإجراء انتخابات برلمانية بوصفها “الفيصل السياسي” بين أطراف ليبية متصارعة، إذ تحاول روما وباريس على الأرجح “ترتيب الأوراق” بخصوص ملف الانتخابات، خصوصا وأن ساسة ليبيين متنافسين، أظهروا “استدارة اضطرارية” نحو “خطوة الانتخابات”، فيما دخل الرأي العام الليبي فعلياً “مزاج الانتخابات”.

