مصدر بالبعثة الأممية: «سلامة» يؤكد لـ«الشكري» التزام بعثة الأمم المتحدة بالاتفاق السياسي

عين ليبيا

نفى مصدر مقرب من بعثة الأمم المتحدة ما تداولته بعض الصفحات الموالية لعملية الكرامة حول ترحيب الممثل الخاص «غسان سلامة» بتعيين «محمد الشكري» بشكل أحادي من مجلس النواب، أو إعلانه عن أن «الشكري» سيستلم مهامه قريبا بعد تواصل البعثة الأممية مع أعضاء مجلس الدولة.

وأكد المصدر أن لقاء «غسان سلامة» بـ«محمد الشكري» كان بناء على طلب الأخير بعد أن اشترط «سلامة» لقاءه بصفته الشخصية وليس بصفته محافظ المركزي المعين من البرلمان، وقد استمر اللقاء نصف ساعة فقط أكد خلالها سلامة للشكري التزام بعثة الأمم المتحدة بالاتفاق السياسي وآلياته وقرارات مجلس الأمن.

كما أبلغ سلامة الشكري أنه سيعترف فقط بالقرارات والتعيينات التي تتم وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي.

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