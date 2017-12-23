مديرية أمن سرت تبحث الوضع الأمني بالمدينة

خاص/ المتوسط:

التقى مدير امن سرت الصديق بن سعود، مع رؤساء البحث الجنائي والمرور والتراخيص والامداد ورؤساء مراكز شرطة سرت، وابوهادى، وجارف، وابونجيم، وزمزم، لمتابعة الاوضاع الامنية بالمنطقة.

وكشف المتحدث الاعلامي بسرت محمد الأميل في ، تم خلال اللقاء مناقشة المعوقات التي تواجه عمل هذه الاجهزة الامنية والبحثية ومراكز الشرطة، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل العمل الضبطي الأمني بجميع الاجهزة الامنية، ومراكز الشرطة للقيام بعملها المطلوب، وهو حماية المواطن والممتلكات، كما تم ايضا حصر كافة الاحتياجات التي تعانى منها مراكز الشرطة، والاجهزة المرورية، والبحثية من وسائل اتصالات ونقل وامكانيات وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية