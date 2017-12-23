غرق شخصين نتيجة فيضان وداي القصعية

تسبب هطول الامطار المتواصل في حدوث فيضانات قوية بمنطقة وادي (القصعية) جنوب مدينة الخمس، الامر الذي أدى الى غرق سيارة من نوع (اوبل ) كان بها راكبان الأول ( عبد السلام رجب الاطرش ) وهو والد لأربع ابناء ..والراكب الثاني هو (عبد السلام رمضان جمعة ) .

وأوضحت مصدر أن غرق ركاب السيارة دفع اهالي المنطقة للتدافع لانقاد الضحايا، إلا أن بحثهم باء بالفشل حتى الان على الرغم من مرور اربع وعشرين ساعة على غرقهما وهو يؤكد فرضية مصرعهما .

واستنكر اهالي المنطقة غياب اسعافات رسمية في وقت بذل فيه الاهالي جهدا كبيرا للبحث عن ركاب السيارة.

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