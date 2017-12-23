بلدي تاجوراء يطالب المتضررين من الامطار بتعبئة نماذج للحصول على تعويض

دعا المجلس البلدي تاجوراء المتضررين من فيضانات المياه أو انجرافات الآبار وغيرها.. للتواصل مع “مختار المحلة” لتعبئة نماذج لطلب التعويض عن الضرر، مؤكدة وصول مولد الكهرباء لتشغيل مضخات شفط مياه الأمطار، ومن ثم لاستخدامه في ضخ المياه لعمارات مركز البحوث “الضمان”.

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