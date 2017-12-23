السراج يلتقي وزير الخارجية الايطالي

المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم السبت، مع وزير الخارجية الإيطالي انجلينو الفانو، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بيروني، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، والمستشار السياسي لرئيس طاهر السني.

وجدد ألفانو، خلال اللقاء دعم إيطاليا لجهود لم الشمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدا تأييد بلاده لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة آملاً أن تفضي هذه الجهود سريعا إلى انتخابات وفقا لرؤية السراج في هذا الشأن.

من جانبه أعرب السراج عن ترحيبه بزيارة الوزير الإيطالي للعاصمة طرابلس، مؤكداً على العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين.

وقال السراج “إن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر والرؤى”، لافتا إلى أن عدم التزام بعض الأطراف وتراجعها غير المبرر عن ما اتفقت بشأنه، يربك المشهد السياسي وبما يتطلب مواقف حازمة من المجتمع الدولي ضد كافة المعرقلين للاتفاق السياسي.

وأكد السراج على أن الانتخابات التي دعا إليها منذ يونيو الماضي ضمن مبادرته لإنهاء الأزمة بمقدورها حسم الصراع السياسي سلمياً ووفق إرادة المواطنين، مشيرا إلى أن المفوضية العليا للانتخابات بدأت مرحلة تسجيل أسماء الناخبين والتجهيز لهذه الانتخابات المقررة العام المقبل على أن يسبقها بالطبع إقرار لقانون الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور.

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