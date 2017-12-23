ليبيا_الآن | نشرت مجلة فوربس الأميركية تقريرًا حول #ليبيا كشفت فيه أن سياسة ا…

#ليبيا_الآن | نشرت مجلة فوربس الأميركية تقريرًا حول #ليبيا كشفت فيه أن سياسة المجتمع الدولي لإحتواء الأزمة في ليبيا تهدف بالدرجة الأولى لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى #أوروبا، ووقف نمو التطرف والإرهاب لحماية مصالح بعض الدول دون مراعاة مصالح الليبيين.



