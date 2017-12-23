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#ليبيا_الآن | نشرت مجلة فوربس الأميركية تقريرًا حول #ليبيا كشفت فيه أن سياسة ا…

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نشرت مجلة فوربس الأميركية تقريرًا حول #ليبيا كشفت فيه أن سياسة المجتمع الدولي لإحتواء الأزمة في ليبيا تهدف بالدرجة الأولى لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى #أوروبا، ووقف نمو التطرف والإرهاب لحماية مصالح بعض الدول دون مراعاة مصالح الليبيين.


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