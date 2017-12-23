جلالة: عودة مهجري تاورغاء إلى بلدتهم سيتم في غضون شهر

ومن جانبه كشف وزير الدولة لشؤون اللاجئين والنازحين في حكومة الوفاق يوسف جلالة، أنه في غضون شهر سيعود مهجرو تاورغاء إلى بلدتهم، مضيفا أنه لم تحدد آلية عودة المهجرين، بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| صباح عراقة تاريخ #ليبيا. بعدسة المبدع “خليفة الورفلي”.
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
بداية سيئة لـ«بيتكوين» في تداولات الأسبوع
تم النشر منذُ 34 دقيقة
ماذا قال وزير الخارجية الإيطالي لمواطنيه العاملين في ليبيا؟
تم النشر منذُ 46 دقيقة
مقتل 3 أفراد من حزب الله بغارة للتحالف العربي في اليمن
تم النشر منذُ 58 دقيقة
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
تجنيد 200 شاب بالحرس البلدي في بني وليد
تم النشر منذُ 1 ساعة
رقص تامر ونانسي ومصرية تُبهر الجميع.. 10 لقطات من حلقة فويس كيدز
تم النشر منذُ 4 ساعات
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
أضف تعليقـك