جلالة: عودة مهجري تاورغاء إلى بلدتهم سيتم في غضون شهر

ومن جانبه كشف وزير الدولة لشؤون اللاجئين والنازحين في حكومة الوفاق يوسف جلالة، أنه في غضون شهر سيعود مهجرو تاورغاء إلى بلدتهم، مضيفا أنه لم تحدد آلية عودة المهجرين، بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

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