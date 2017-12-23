هذا ما دار بين "السراج" و"ألفانو" في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وزير الخارجية الإيطالي انجلينو الفانو، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بيروني، بحضور وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، والمستشار السياسي للسراج طاهر السني.

ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فأن أالوزير الإيطالي، أكد تأييد بلاده لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة، آملاً أن تفضي هذه الجهود سريعا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا.

ورحب السراج بزيارة الوزير الإيطالي للعاصمة طرابلس مؤكداً على العلاقات المميزة التي تربط البلدين، مشيدا بدعم إيطاليا لحكومة الوفاق، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر والرؤى.

وأكد السراج، أن الانتخابات التي دعا إليها “سلامة” منذ يونيو الماضي ضمن مبادرته لإنهاء الأزمة بمقدورها حسم الصراع السياسي سلمياً ووفق إرادة المواطنين.



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