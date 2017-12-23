رأيها في مشروع ليلى والعلاقة الجنسية قبل الزواج.. 10 تصريحات لشيرين رضا

بدأت العمل التليفزيوني كموديل للإعلانات ثم الفوازير، حيث شاركت في فرقة والدها "محمود رضا للفنون الشعبية"، وحققت نجاحًا واسعًا بعد مشاركتها في مسلسل "لا تطفئ الشمس"، الذي عرض رمضان 2017، إضافة إلى مشاركتها مع الفنانة يسرا بمسلسل "فوق مستوى الشبهات"، وعدد من الأفلام السينمائية ومنها "نزوة، حسن اللول، أشرف حرامي، الفيل الأزرق".

كانت متزوجة من المطرب عمرو دياب، ولهما ابنة وحيدة هي نور، وكشفت شيرين عن الكثير من أسرار حياتها الشخصية والفنية، خلال مشاركتها أمس، مع الإعلامية سمر يسري، ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع على قناة "أون"، وإليكم أبرز تصريحاتها..

1- حياتي الشخصية خط أحمر

قالت شيرين إنها لا تحب الحديث عن تفاصيل حياتها الشخصية: "أنا صريحة وباتكلم بشكل مباشر، بس حياتي بتاعتي أنا، ولازم يبقى عندي حتة بتاعتي أنا وبس".

2- عمرو دياب صديقي وأبو بنتي

وعن علاقتها بعمرو دياب، قالت: "عمرو صاحبي وباحبه وأبو بنتي، وقولت كل الكلام عن علاقتنا، والسلطان كمال أدهم الله يرحمه كان راجل طيب، بس اتجوزنا سنة واحدة بس، هو مات صغير وزعلت عليه جدا".

3- أنا فاشلة في الجواز

أكدت شيرين أنها فاشلة في الزواج قائلة: "العيب عندي أنا، أنا فاشلة في الجواز ومابكملش"، وتابعت: "اللي عايز يتجوز يتجوز، بس أنا شايفة إن الجواز منظومة فاشلة بما فيها الخناقات ومصروف البيت، والمشاكل بتخلي الطرفين مش طايقين بعض".

4- ماليش في العلاقات من غير جواز

عبرت شيرين رضا عن رأيها في العلاقات الجنسية بدون زواج، قائلة: "العلاقات دون زواج كويسة بس للي عايز كده، أنا ماقدرش أعمل كده"، وأضافت: "السن مابيفرقش معايا في العلاقات، ارتبطت بناس أصغر مني بس العلاقة ماكملتش"، واستكملت: "فيه ناس عندها 20 سنة بس تلاقيهم 50 من كتر الهموم والمشاكل".

5- باحب الزمالك يكسب على طول

كشفت شيرين عن حبها لنادي الزمالك: "أنا زملكاوية متعصبة وباحب الزمالك يكسب على طول، بس بطلت أتفرج على ماتشات لأنه بيخسر كتير وأنا بازعل وأعصابي بتتعبني".

6- مش هابطل سهر وخروج عشان النقد

قالت شيرين إنها لا تهتم بالنقد الذي يوجه لها: "مش هابطل سهر وخروج عشان واحد كتب عني كلام وخلاص".

وعن شربها للمخدرات: "ماشربتش مخدرات قبل كده لإن الكلمة كبيرة، كلنا عارفين إن الناس في مصر بتعمل كده، بس أنا ممثلة وقدوة ماينفعش أشرب مخدرات والبنات تقلدني، ممكن أكون باضحك وأهزر بس ماينفعش أظهر بعمل فعل وحش، والبنات تقلدني".

7- الستات بتتخانق معايا بسبب الرجالة

أكدت شيرين أنها تكره الخناق بين الستات بسبب راجل: "الراجل بطبعه همجي وبيشتغل بغريزته، ستات كتير اتخانقوا معايا بسبب الرجالة، بس أنا عمري ما أخسر صاحبتي عشان راجل، أنا عندي صحاب رجالة أكتر قريبين مني".

8- أحمد الفيشاوي ماطلبنيش للجواز

علقت شيرين على طلب أحمد الفيشاوي الزواج منها: "أحمد بيحب الكلام كتير، بس لذيذ وقلبه طيب، بيغلط ويقول كلام فاضي كتير بس كويس، هو نفسه يتجوزني بس ماجاش قاللي ولو طلب هارفضه".

9- سخريتها من محمد كريم

كشفت رضا عن سبب سخريتها من الفنان محمد كريم، في الفيديو الذي صورته مع تامر حبيب وآخرين في أسوان، وهم يقلدونه، مؤكدة أن هدفها كان الضحك فقط، وليس تجريح أحد: "مصر كلها اتريقت، كان فيه عندنا روب في الأوض فهزرنا بس".

10- لو بإيدي مش هامنع حفلات "مشروع ليلى"

قالت شيرين إنها لا تستطيع فهم نوع الموسيقى التي تُطرح في حفلات "مشروع ليلى"، وأشارت إلى أن هذا النوع من الغناء غريب بعض الشيء.

وأوضحت شيرين أنها لو كانت مسئولة لم تكن لتمنعهم من الغناء، لأن ذلك لن يحل الأزمة، بل علينا نصيحتهم وتعريفهم بالأخطاء التي يرتكبونها، مشددة على أنها ضد منع أي شخص من عمل شيء يحبه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا