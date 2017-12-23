تعرف على الملامح الفنية قبل قمة الكرة الأرضية

يلتقي ريال مدريد بغريمه برشلونة، في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت بتوقيت ليبيا، على أستاد «سانتياغو برنابيو» فى العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوريِّ الإسبانى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز ببطولة العالم فى أبوظبى، فضلاً عن الحالة المعنوية المرتفعة التى يعيشها لاعبوه، بعد فوزهم بمعظم الألقاب الفردية فى البطولة واستعادة جناح الفريق، النفاثة جاريث بيل، حساسيته التهديفية وخطورته على المرمى من جديد.

وسيطرت على الجهاز الفنى للريال حالة من التفاؤل والارتياح بعد تعافى كريستيانو من الإصابة التى تعرض لها فى نهائى المونديال فى ربطة الساق ودخوله التدريبات الجماعية مع زملائه، ويعتمد المدير الفني زين الدين زيدان على طريقة (2/4/4)، تتحول إلى (3/3/4)، بدخول «إيسكو» مع الثنائى رونالدو وكريم بنزيمة.

ويأمل برشلونة أن يحقق هذا الموسم انطلاقة ممتازة فى ظل صحوة لافتة لأيقونته الأرجنتينى ميسى، الذى يتصدر جدول هدافى البطولة برصيد ١٤ هدفاً، وهو ما أهّل البرسا للابتعاد فى صدارة جدول الترتيب عن الغريم التقليدى، والاقتراب بشكل كبير من استعادة لقب الدورى، الذى فقده فى الموسم الماضى.

ونجح المدير الفنى لبرشلونة أرنستو فالفيردى فى إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح من جديد عقب رحيل نجمه البرازيلى نيمار إلى باريس سان جرمان بداية الموسم، واستطاع مواطنه باولينيو أن يقدم أداءً جيدًا مع الفريق ليكون الضلع الثالث فى المثلث الهجومى مع ميسى ولويس سواريز.

ويعتمد فالفيردى على طريقة (2/4/4) من أجل التركيز على تدعيم دفاع الفريق بشكل قويِّ، حيث يفتقد مدافعه الفرنسى القوى صمويل أومتيتى للإصابة.

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