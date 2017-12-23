الإغاثة والدولية للهجرة والطبية الدولية يبحثون تقديم مساعدات لليبيا

المتوسط:

أكدت إدارات التخطيط والصيدلة والموارد البشرية والمناطق التابعة لوزارة صحة حكومة الوفاق الوطني، في اجتماعها مع ممثلين عن اللجنة الدولية للإغاثة والمنظمة الدوليةُ للهجرة والهيئة الطبية الدولية، على ضرورة التنسيق في العمل مع وزارة الصحة من خلال إداراتها كلاً حسب تخصصها، وذلك فيما يتعلق بدعم تلك المنظمات للقطاع الصحي في ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الآلية التي ستُقدم بها المنظمات الدولية دعمها من خلالِ توفير الأدوية والمعدات وتقديم الدعم لمراكز إيواء المهاجرين وتسيير القوافل الطبية، إلى جانب صيانة بعض المراكز الصحية.

واشترطت الإدارات أن يتم التنسيق مع لجنة القوافل الطبية في حال رغبة أيٍ من المنظمات تسيير قوافل طبية، وينطبق الحالُ أيضاً على إدارات التخطيط والصيدلةِ والمشروعات والمناطق، عند تقديم أي منظمةٍ لأي نوعٍ من الدعم.

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