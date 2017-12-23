جرأة لقاء وبودي جارد ياسمين عبد العزيز.. 9 لقطات من حفل دير جيست

بحضور عدد كبير من المشاهير ونجوم عالم الفن، أقيم مساء أمس الجمعة حفل توزيع جوائز "دير جيست"، بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وكان على رأس الحضور الفنانة ليلى علوي وخالد النبوي والإعلامية لميس الحديدي وشريهان أبو الحسن والفنان ياسر جلال والإعلامي الرياضي أحمد شوبير وغيرهم..

ونستعرض فيما يلي مجموعة من أبرز اللقطات بالحفل..

1- دينا

خطفت الراقصة والفنانة "دينا" الأنظار في حفل "دير جيست" بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا فضي اللون، وهي إطلالة مختلفة كثيرًا عما اعتادت الظهور به في مثل تلك المناسبات، حيث كانت الفساتين الطويلة هي المفضلة لها سابقًا.

2- وفاء عامر

لم تستطع الفنانة "وفاء عامر" تمالك دموعها عندما حانت لحظة تكريمها في الحفل، حيث تسلمت جائزة عن دورها في مسلسل "الطوفان"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه مؤخرًا.

من ناحية أخرى، لم تكن إطلالة الفنانة "وفاء عامر" موفقة على غير المعتاد، حيث ارتدت فستانًا طويلًا أسود اللون أظهرها بزيادة ملحوظة في الوزن.

3- أحمد شوبير

في صدمة غير متوقعة، منعت إدارة الحفل المعلق الرياضي "أحمد شوبير"، من دخول الحفل لعدم امتلاكه دعوة حضور، ولكن تم تدارك الأمر سريعًا، وحصل "شوبير" على لقب أفضل إعلامي رياضي في هذا العام.

4- أصالة

رغم فوزها بجائزة أفضل مطربة في استفتاء "دير جيست" لهذا العام، تغيبت المطربة السورية أصالة عن الحفل، وكان السبب في ذلك ارتباطها بإحياء حفل غنائي في دولة الكويت في نفس التوقيت، وشهد الحفل أيضًا تغيب الهضبة "عمرو دياب" رغم حصوله على جائزة أفضل مطرب.

5- أحمد عز

في لفتة إنسانية طيبة، أهدى الفنان "أحمد عز" فوزه بجائزة أفضل ممثل لعام 2017 عن دوره في فيلم "الخلية"، للشهيد عمرو صلاح الذي شاركه في الفيلم.

6- ياسمين عبد العزيز

لفتت الفنانة "ياسمين عبد العزيز" الأنظار في حفل "دير جيست" بوصولها بصحبة "بودي جارد" لحمايتها، خاصة بعد تجمع الكثير من معجبيها حولها لالتقاط الصور التذكارية معها.

7- لقاء الخميسي

أثارت الفنانة "لقاء الخميسي" الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صور لها من حفل "دير جيست"، حيث ظهرت بفستان مكشوف الظهر عرضها لانتقاد وهجوم الكثيرين، ووصفها البعض بصاحبة الإطلالة الأجرأ في الحفل.

8- ثنائيات

حرص عدد من المشاهير على حضور حفل "دير جيست" مع شركائهم، وكان من بينهم الفنان "يوسف الشريف" مع زوجته الكاتبة ومصممة الأزياء "إنجي علاء"، وكذلك حرص الفنان "أحمد زاهر" على اصطحاب زوجته معه إلى الحفل، كما ظهر الإعلامي أحمد شوبير برفقة زوجته، وغيرهم.

9- الأسود

كان اللون الأسود اختيار عدد من الفنانات، من بينهن نيللي كريم وأمينة خليل والإعلامية بوسي شلبي وريهام عبد الغفور ومي عمر ونسرين أمين وصابرين وغيرهن.

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