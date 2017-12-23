أعيان وحكماء اوباري يناقشون الأوضاع الأمنية في البلدية

أعلن المجلس البلدي اوباري استمرار اجتماعات مجلس اعيان وحكماء البلديه، لمناقشة الوضع الأمني في المنطقة، والتدابير اللازمة للحد من الجريمة وعمليات التهريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24