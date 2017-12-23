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أعيان وحكماء اوباري يناقشون الأوضاع الأمنية في البلدية

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المجلس البلدي اوباري استمرار اجتماعات مجلس اعيان وحكماء البلديه، لمناقشة الوضع الأمني في المنطقة، والتدابير اللازمة للحد من الجريمة وعمليات التهريب.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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